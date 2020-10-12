القانونية البرلمانية تقرر عقد اجتماع غداً للاستماع لمقترحات الكتل بشأن الدوائر الانتخابية

قررت اللجنة القانونية البرلمانية، الاحد، عقد اجتماع غداً الاثنين للاستماع لمقترحات الكتل بشأن توزيع الدوائر الانتخابية.

وقال بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب “عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاحد ١١/١٠/٢٠٢٠ لمناقشة الية توزيع الدوائر الانتخابية”.

واوضح البيان أن “الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحضور عددا من نواب لجان نيابية مختلفة ناقش الية توزيع الدوائر الانتخابية وعدد الدوائر في كل محافظة، واستمعت اللجنة الى اراء ومقترحات النواب، واكد الجميع على ضرورة مواصلة النقاشات بشأن الموضوع لحين الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح الشارع العراقي”.

واشار البيان الى ان “اللجنة قررت مخاطبة الكتل النيابية لغرض عقد اجتماع موسع يوم غد الاثنين للاستماع الى مقترحاتهم بشأن توزيع الدوائر الانتخابية”.