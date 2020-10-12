القدو: اتفاقية سنجار بين الكاظمي والكرد مؤامرة برعاية اميركية

كد النائب عن محافظة نينوى حنين قدو، الاثنين، ان اتفاقية سنجار جرت برعاية اميركية بين الكاظمي والكرد، مبينا ان الاتفاقية هي مؤامرة ضد الحشد الشعبي.

وقال القدو ان “ الحشد الشعبي الموجود في المنطقة صمام امان واغلب الطوائف الموجودة ضمن قضاء سنجار متألفة وتعيش بأمان في ظل تواجده وتحريره القضاء”.

واضاف ان “الاتفاقية التي وقعها الكاظمي مع الكرد هي بيع اتفاقية سنجار للكرد”، مشيرا الى ان “الامر جرى برعاية الولايات المتحدة الاميركية”.

واوضح القدو ان “الهدف الرئيسي منها مؤامرة ضد قوات الحشد الشعبي المنتشر في المناطق المتنازع عليها والتي حالت دون تمدد الاطماع الكردية في باقي المحافظات”.