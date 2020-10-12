الكاظمي يبحث ملف تشغيل الشباب في اجتماع حضره 4 وزراء

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، مشروع تشغيل الشباب وحل المشكلات التي تواجه الدولة في اجتماع حضره 4 وزراء ومحافظ البنك المركزي ومسؤولون آخرون.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه ان الاخير “اكد خلال ترؤسه اجتماعًا ضمَّ عددًا من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة، وتشديدها على أهمية مواجهة كل التحديات المالية والاقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطي العراق لهذه الأزمات، وتحويلها نقاط ارتكاز للاصلاح والتنمية”. وأضاف الكاظمي بحسب البيان أن “الحلول يجب ان تكون واقعية وعملية وقابلة للتطبيق، إذ أن سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج الى معالجات وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطئ الذي تسير عليه الدولة حاليًا”. وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة بالقروض وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص. كما جرت مناقشة مشروع تشغيل الشباب وسُبل توفير الدعم لهذه الشريحة الحيوية، اضافة الى الاصلاحات في الورقة البيضاء، بحسب البيان.

وحضر الاجتماع وزراء النفط، والمالية، والتخطيط، والتعليم العالي، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، فضلًا عن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء.