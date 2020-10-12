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الكعبي يدعو للإسراع بحسم النقاط الخلافية واجراء التعديلات الدستورية

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، الى الإسراع في حسم النقاط الخلافية في الدستور و اجراء التعديلات الدستورية.

وقال مكتب الكعبي في بيان ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس اجتماعا هاما للجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب لمناقشة طروحات القوى السياسية ، والمرسلة من المواطنين عبر الموقع الالكتروني للجنة وابرز النقاط الخلافية لمواد الدستور”.

ودعا الكعبي الى “الإسراع في حسم النقاط الخلافية للجنة و اجراء التعديلات الدستورية التي تلبي تطلعات الشعب ، منوها الى اهمية توخي الدقة في دراسة المقترحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المقدمة من قبل الكتل السياسية او المستلمة من قبل المواطنين عبر الموقع والبريد الالكتروني”.

واكد الكعبي ان “هذه النقاط محل حساسية وتأثير كبير لدى الشارع ، ويجب حسمها وفقا لما يلبي آماله ، فضلا عن كونها تتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية في البلاد”، مشيرا الى ان “هناك جملة من الامور يجب الاتفاق عليها ، منها مسألة تسهيل مهمة تشكيل الحكومات، وقضية الترشيح والتكليف لرئاسة الجمهورية، وكذلك تشكيل مجالس المحافظات وتقليص اعضائها ، وعدد من القضايا التي لا زالت محل نقاش داخل اللجنة” .

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