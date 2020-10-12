المتحدث باسم الكاظمي : من مخرجات اتفاق شنگال تعيين 2500 شاب ايزيدي

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أحمد ملا طلال، أن اتفاق حكومتي بغداد وأربيل بشأن قضاء شنگال (سنجار) سيساهم بتعيين 1500 شاب إيزيدي نازح ، فيما لفت إلى أن الاتفاق سيسهم أيضا بتعيين 1000 شاب من شنگال.

ملا طلال قال في تغريدة على حسابه بتويتر ، إن ” الاتفاق على إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية ستتم بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان، التزامًا دستوريًا من الحكومة تجاه مكون أصيل”.

موضحاً، أن “واحدة من مخرجات الاتفاق ، هي تعيين 1500 شاب أيزيدي من المخيمات و1000 شاب من سنجار ضمن القوات الأمنية في القاطع”.