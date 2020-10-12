الهجرة تباشر بتوزيع شقق مجمع ميسان السكني بين 300 عائلة من مستحقيها

باشرت وزارة الهجرة والمهجرين، الاحد، بتوزيع شقق مجمع ميسان السكني بين 300 عائلة من مستحقيها.

وقالت الوزارة في بيان “برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، افتتحت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مجمع الهجرة السكني في محافظة ميسان لفئات عناية الوزارة للعائدين من النزوح الخارجي والمهجرين وبواقع (300) وحدة سكنية مع كافة خدماتها، وذلك بحضور محافظ ميسان علي دواي، ووكيل وزارة الهجرة والمهجرين السيد كريم النوري، وعدد من السادة المدراء العامين”.

ونقل البيان عن فائق قولها، “تم استكمال اجراءات توزيع وتسليم عدد من الشقق السكنية في المجمع الذي يعد ثمرة من ثمار عمل الوزارة، اذ ان المجمع بني على حساب الموازنة الاستثمارية للوزارة وتوزع على فئات عنايتها حسب درجات المفاضلة”، لافتة الى ان “انجاز المجمع الذي يضم 300 وحدة سكنية والبدء بتوزيع شققه يدخل ضمن خطة الوزارة لتوفير السكن الملائم للشرائح الاجتماعية المستحقة”.

وتابعت، أن “من صلب عمل الوزارة هو حل مشاكل فئات عنايتها وتخفيف معاناتهم وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيع أوضاعهم ، فكانت في مقدمة برامجها هي حل مشكلة السكن، حيث تبنت سياسة خاصة وتحت عنوان المشاريع الوطنية لمعالجة إسكان فئات عنايتها من المهاجرين والنازحين والتي توزعت على برامج متنوعة ومتعددة بضمنها برنامج بناء المجمعات السكنية العمودي”.

وأشارت إلى ” ان من بين هذه المشاريع مشروع الهجرة السكني في محافظة ميسان والذي يحتوي على 300 شقة اضافة الى مدرسة ابتدائية ومركز صحي ومسجد وسوق ، علاوة على مركز خاص للدفاع المدني “.

وتابعت ان “هذا المشروع يخدم الاشخاص المهجرين والعائدين الى البلاد”، مضيفة ان “هذا المشروع يهدف إلى إسكان العوائل الفقيرة والهشة من النازحين وخاصة عوائل الشهداء والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة”.