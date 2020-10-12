انتحار هوبا.. كشف نتائج أولية بعد إعادة أشرطة كاميرات المراقبة في مقر دايو الكورية

كشف محافظ البصرة، أسعد العيداني، الاثنين (12 تشرين الأول 2020)، عن نتائج أولية عن حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية الجنوبية والمنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، بارك تجول هوبا، بعد إعادة أشرطة كاميرات المراقبة في مقر الشركة.

وقال العيداني في تصريح صحفي، إن “لجنة من وزارة الداخلية برئاسة قائد شرطة البصرة وعضوية الأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات فضلا عن وصول السفير الكوري الى البصرة للاطلاع على كل التحقيقات التي ما زالت تجري التحقيق بعهدة قاضي تحقيقات الفاو”.

وأضاف، ان “الموقع الذي يسكنه الكوريون في ميناء الفاو محصن بشركة حماية والكاميرات توحي بعدم وصول اي شخص عراقي الى موقع السكن (الذي شهد الحادث)، وما زالت التحقيقات لم تنتهِ”.

وكان مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير، قد وجد متوفياً ومعلقاً في سلسلة داخل مقر الشركة في البصرة، يوم الجمعة الماضي.

وأثارت حادثة انتحار مدير الشركة الكورية الجنوبية، جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث رافقت الحادثة اتهامات لجهات مجهولة القيام بقتل المسؤول الكوري، وإظهار الحدث على انه انتحار.

وبعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، تشكيل لجنة تحقيقة وإرسالها إلى محافظة البصرة لكشف ملابسات حادثة انتحار مدير شركة دايو.