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(بالفيديو) شاهد رد فعل مبابي عندما مازحه رونالدو خلال مواجهة فرنسا والبرتغال

التقطت الكاميرات لقطة طريفة للهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال مباراة منتخبي بلديهما أمس الأحد، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وظهر رونالدو قبل انطلاق الشوط الثاني من اللقاء، وهو يداعب مبابي من خلال وضع يده فوق رأسه، ليدخل الثنائي بعدها في وصلة مزاح وضحك.

ويعتبر مبابي (21 عاما)، رونالدو (35 عاما) ملهمه ومثله الأعلى منذ الطفولة، وكان النجم الفرنسي قبل شهرته، يحتفظ بصور “صاروخ ماديرا” في غرفة نومه، بل ووصل به الأمر للسفر إلى مدريد لزيارة والتعرف على رونالدو عن قرب، عندما كان الأخير لاعبا في صفوف نادي ريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة البرتغال وفرنسا انتهت بالتعادل السلبي.

 

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