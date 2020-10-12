جانيت جاكسون تظهر بالحجاب وتثير الجدل!

أثارت المغنية العالمية جانيت جاكسون تساؤلات متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، بعد ظهورها بالحجاب في أحدث صورها!

وفي التفاصيل، نشرت المغنية العالمية جانيت جاكسون شقيقة نجم البوب الراحل العالمي مايكل جاكسون صورة جديدة ظهرت فيها بالحجاب عبر حسابها الشخصي بانستغرام، وعلّقت: ” مزاج يوم الجمعة” لتُثير بإطلالتها الكثير من التساؤلات حول اعتناقها الاسلام، وعن كونها أرادت الافضاح عن ذلك بهذه الطريقة الغير مباشرة.

وفي السياق ذاته، فقد ذهبت خيالات المتابعين وتوقعاتهم إلى أنها كانت متزوجة من رجل الأعمال القطري “وسام المانع” وأنجبت منه طفلاً أسمياه “عيسى”، ولذلك خمّنوا أن تكون قد اعتنقت الاسلام ولكنها لم تتجاوب مع تساؤلاتهم بالنفي أو الإيجاب.