خبير امني يكشف سبب اعلان المليشيات العراقية ايقاف الهجمات ضد الأمريكيين

كشف الخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي ، مؤيد الجحيشي ، اليوم الأحد، سبب اعلان عدد من المليشيات الموالية لايران، ايقاف الهجمات ضد الأهداف والمصالح الامريكية في العراق.

وقال الجحيشي، ان “اعلان عدد من المليشيات الموالية لايران، ايقاف الهجمات ضد الاهداف والمصالح الامريكية، جاء بعد ايصال رسائل صريحة ومباشرة ، الى قيادات تلك المليشيات، بنية واشنطن شن هجمات نوعية على أهداف لهذه المليشيات وقياداتها”.

وبين الجحيشي ، ان ” المليشيات الموالية لايران، لا تريد فتح جبهة مع الولايات المتحدة الامريكية ، فهي ليست لديها القدرة العسكرية على المواجهة ، ولهذا فقد أعلنت ايقاف اي هجمات ضد الأمريكيين، حتى توقف واشنطن اي عملية عسكرية مرتقبة ضدها”.

مردفاً ” الجهات العراقية الحكومية اوصلت الرسائل الأمريكية الغاضبة الى قادة المليشيات، ما دفعها الى ايقاف اي عمل عسكري”.

وكانت ميليشيات عراقية موالية لإيران ، أعلنت اليوم الأحد، أنها علقت هجماتها ضد الأمريكيين في البلاد، بشرط تقديم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأمريكية من العراق .