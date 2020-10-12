في اليوم الرابع لمهرجان مالمو: توزيع جوائز الدعم على مشروعات الأفلام العربية 

مالمو – 11 أكتوبر 2020

جاء اليوم الرابع لمهرجان مالمو للسينما العربية (8-13 أكتوبر) حافلًا بالعديد من الأنشطة، من عروض وجلسات نقاشية ومناقشات، لكن محط اهتمام صناع السينما العربية الرئيسي كان حفل توزيع جوائز النسخة السادسة من برنامج سوق ومنتدى مالمو لدعم صناعة السينما العربية، حيث تم توزيع 18 جائزة مختلفة تجاوز مجموع قيمتها 100 ألف دولار أمريكي على مشروعات الأفلام المشاركة – في نهاية البيان القائمة الكاملة للفائزين

بخلاف الجوائز شهد اليوم أنشطة ثرية، فشهد سوق ومنتدى مالمو في الصباح قيام صناع المشروعات القصيرة المتنافسة على برنامج المنح بتقديم مشروعاتهم للجان التحكيم، قبل أن يشارك جميع محترفي الصناعة الحاضرين في جلسات التشبيك الهادفة لزيادة أواصر الصلة وفتح أبواب التعاون بين صناع السينما العرب ونظرائهم في دول الشمال

أما على صعيد العروض، فقد اختتمت عروض مسابقة الأفلام الطويلة بعرض خمسة أفلام متنوعة، هي “القديس المجهول” للمغربي علاء الدين الجم، “ستموت في العشرين” للسوداني أمجد أبو العلاء، “احكيلي” للمصرية ماريان خوري، “لما بنتولد” للمصري تامر عزت و”بيروت المحطة الأخيرة” للبناني إيلي كمال

كذلك عُرضت المجموعة الثالثة من مسابقة الأفلام القصيرة، وأقيمت الليلة الثالثة من “ليال عربية” بعرض الفيلم العراقي “إلى بغداد” للمخرج أنور الياسري. حيث رفع المهرجان مجددًا لافتة كامل العدد بنفاذ الخمسين مقعدًا المسموح بها في كل عرض بصورة سريعة