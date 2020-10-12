مباحثات عراقية صينية لتاهيل مطار وبناء الف مدرسة

اعلنت امانة مجلس الوزراء، الاحد، عن عقد مباحثات عراقية صينية بشأن مشروع تأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي، وبناء (1000) مدرسة موزعة على محافظات العراق.

وقال مكتب الغزي في بيان إن “الجانب العراقي أنهى إعداد التصاميم والمخططات الأساسية بمطار الناصرية، الذي يعد من المشاريع الحيوية والمهمة في محافظة ذي قار، لما تحتويه من مشاريع نفطية وأثرية وسياحية، وتستقطب الزائرين من كافة دول العالم”، لافتا الى ان “الجانب العراقي مستعد للمباشرة بعملية التطوير من قبل الشركة الصينية المعنية، بأقرب وقت ممكن”.

وأشار إلى “رغبة الحكومة العراقية، بإشراك الشركات الصينية الرصينة المتخصصة، لبناء (1000) مدرسة نموذجية موزعة موزعة على محافظات العراق، بحسب الأولوية والاحتياج، بالشراكة مع الشركات المحلية، بعد أن أنهى مركز الدراسات الهندسية في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بها”.

وعبر السفير الصيني، وفقا للبيان عن “مدى حرص الحكومة الصينية، على مد يد العون في إقامة المشاريع الحيوية داخل العراق في المجالات كافة، ورغبة الشركات الصينية إلى تقديم الدعم والإسناد اللازمين، لإنجاح التعاون الثنائي بين البلدين، والمباشرة بتنفيذ المشاريع”.