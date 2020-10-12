محتجو الناصرية يغلقون مبنى المحافظة: تحرير سجاد العراقي قبل الانسحاب

ذي قار/ حسين العامل

اتهم متظاهرو محافظة ذي قار، امس الاحد، الحكومة المحلية والقوات الامنية بالتراخي في تحرير الناشط المختطف سجاد العراقي، وفيما اعلنوا عن اغلاق مبنى محافظة ذي قار لحين الكشف عن مصيره.

ويقول علي الناصري، احد المتظاهرين امام مبنى محافظة ذي قار في حديث لـ(المدى) إن “الناشط سجاد العراقي مختطف منذ 23 يوما والجهة الخاطفة معلومة بحسب تصريحات المسؤولين في المحافظة، لكن حتى الآن لم نلمس اي شيء في الكشف عن مصيره وتحريره من ايدي الخاطفين”، مشيرا الى ان “العشرات من متظاهري ساحة الحبوبي قاموا بإغلاق مبنى المحافظة لحين الكشف عن مصير العراقي”.

واتهم الناصري “الاجهزة الامنية بالتهاون في تحرير سجاد العراقي”، متسائلا عن “اسباب المماطلة والتسويف في حسم قضيته؟”.

بدوره قال الناشط المدني احمد علي التميمي لـ(المدى) ان “مصير الناشط سجاد العراقي ما زال مجهولا ولم تعلن الحكومة المحلية والقوات الامنية عن الاجراءات التي توصلت لها او التي اتخذتها بصدد تحريره من ايدي خاطفيه ولا عن الموقف الخاص بملاحقة المتورطين باختطافه والذين صدرت بحقهم اوامر قبض قضائية”، وتساءل مستغربًا “هل يعقل ان يُكلف جهاز مكافحة الارهاب بالبحث عنه ويدخل الى مسرح العمليات بالناصرية ويعود الى بغداد من دون ان يحقق شيئًا؟”.

واضاف التميمي ان “المتظاهرين يحملون ادارة المحافظة والقوات الامنية مسؤولية التباطؤ في تحرير سجاد العراقي”، مبينا “انهم لم يقدموا اي شيء حتى الان ولم يحرزوا اي تقدم بهذا الصدد”.

واكد الناشط المدني “نواصل المطالبة بتحرير العراقي في جميع الفعاليات والانشطة الاحتجاجية التي نقوم بها”، منوها الى ان “الاستعدادات قائمة لتنظيم فعاليات تصعيد جماهيري وإطلاق تظاهرات كبيرة خلال الايام القليلة القادمة في حال لم يتم تحريره او الكشف عن مصيره”.

ودعا التميمي، “قيادة الشرطة الى الاعلان عن نتائج البحث والتحري عن سجاد العراقي خلال مؤتمر صحفي وعدم الاستمرار في الصمت المحير والمثير للتكهنات”.

وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار، قد كشفت في (19 ايلول 2020) عن اختطاف الناشط في مجال تظاهرات الناصرية سجاد العراقي واصابة زميله باسم فليح بجروح على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين رباعية الدفع.

وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي اسم شخص يدعى إدريس الإبراهيمي يسكن عشائر الهصاصرة كأحد الاشخاص المتورطين بخطف الناشط سجاد العراقي واقتياده الى منطقة ريفية نائية ضمن حدود مناطق عشائر الهصاصرة شرق مدينة الناصرية، فيما تشير مواقع اخرى الى انتماء الابراهيمي الى منظمة بدر.

وكانت محكمة استئناف ذي قار اصدرت مذكرتي قبض بحق اثنين من المتهمين باختطاف سجاد العراقي، وجاء في مذكرة القبض والتحري الصادرة من محكمة استئناف ذي قار الاتحادية / محكمة تحقيق الناصرية بتاريخ (21 ايلول 2020 )، “الى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة وكل من تقع هذه المذكرة بين يديه، إنكم مأذونون بالقبض على المتهم إدريس كريدي حمدان الهصاري وأحمد محمد عبود الإبراهيمي”.