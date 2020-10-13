أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي للالتزام باتفاق الهجرة

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بالوفاء بمسؤولياته بشأن اتفاق الهجرة المبرم في 2016.

دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قالت في بيان، إن أردوغان بحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارك ميشيل، خلال اتصال هاتفي، العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وقضايا إقليمية في مقدمتها آخر المستجدات شرقي البحر المتوسط.

وأضاف أن أردوغان أكد لميشيل ضرورة إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ووفاء الاتحاد بمسؤولياته في إطار اتفاق 18 مارس/ آذار 2016 (بشأن الهجرة) عبر إحراز تقدم في موضوعي الاتحاد الجمركي وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.