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حكومة الكاظمي تتوصل الى نتائج “مهمة” بشأن عمليات قتل المتظاهرين والاغتيالات

كشف مصدر حكومي عراقي مطلع ، اليوم الثلاثاء ، عن توصل لجان التحقيق المختصة بعمليات قتل المتظاهرين والاغتيالات التي طالت الناشطين العراقيين الى نتائج مهمة.

وقال المصدر،  “توصلت لجان التحقيق المختصة بعمليات قتل المتظاهرين والاغتيالات الى نتائج مهمة، وهذه النتائج كشفت الجهات التي تقف خلف غالبية تلك العمليات ، والشخصيات التي توجه بتنفيذها “.

وبيّن المصدر ، ان ” بعض المتهمين لديهم ارتباط بجهات سياسية وفصائل مسلحة، والتحقيقات، مازالت مستمرة، وربما خلال الفترة المقبلة، سيتم اصدار اوامر قبض بناء على نتائج التحقيقات، بحق شخصيات بارزة، لها علاقة مباشرة او غير مباشرة، بعمليات قتل المتظاهرين والاغتيالات في غالبية المدن العراقية”.

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