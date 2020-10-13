صادرات العراق في 2019 تتجاوز الـ 3 مليارات دولار

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أمس الاثنين، قيمة الصادرات السلعية خلال 2019 وبلغت قيمتها أكثر من 3.8 ترليون دينار ما تعادل 3.2 مليار دولار

وتصدر بنزين المحركات قيمة الصادرات بنسبة بلغت 63% من مجمل الصادرات النفطية بقيمة بلغت 2.4 ترليون دينار واحتلت الزيوت المستحصلة من النفط المركز الثاني من الصادرات بنسبة بلغت 30% من مجمل الصادرات بقيمة بلغت تقارب ال 1 ترليون دينار. وذكر الجهاز في بيان أنه “اختفت بالكامل منتوجات الصناعة العراقية من مختلف المعامل العراقية من قائمة الصادرات وكذلك لم تحتل المنتوجات الزراعية نسباً عالية حيث لم تتجاوز نسبة التمر المصدر أكثر من 0.4% بقيمة لم تتجاوز 15 مليار دينار عراقي فقط”. وأضاف، “بالرغم من وجود صندوق دعم الصادرات الذي منح تسهيلات وحوافز كبيرة للمصدرين إلا أن ضعف عمليات التسويق وعدم القدرة على فتح أسواق خارجية لمختلف المنتوجات العراقية المصنعة في القطاعات العامة والخاصة والمختلفة أدى الى ضعف قيمة تصدير تلك المنتوجات”. وتابع المركز، أن المساهمة في رفع قيمة الصادرات العراقية من مختلف المصانع العراقية سيساهم في زيادة الناتج المحلي العراقي والقدرة على توفير فرص عمل تساهم في تخفيض نسب البطالة كما أن ضعف صندوق دعم الصادرات على تسويق الخدمات المقدمة من قبله لمختلف المصدرين أدى الى عدم الاستفادة الحقيقية من الحوافز المقدمة من الصندوق والتي تصل الى أكثر من 15% من قيمة الصادرات وهي حوافز كبيرة لو أخذت دورها لساهمت في دفع عجلة الصناعة والتجارة الخارجية والقطاعات المرتبطة بها من النقل والخزن وغيرها في النمو.