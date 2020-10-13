صالح يبحث مع رئاسات الإقليم ملف حماية البعثات والانتخابات

عقدت الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان، امس الاثنين، اجتماعًا مع رئيس الجمهورية برهم صالح تم خلاله تسليط الضوء على آخر مستجدات الاوضاع في عموم البلاد.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أنه “جرى في الاجتماع، الذي عُقد في ديوان رئاسة إقليم كردستان، بحث أوضاع العراق بشكل عام وإقليم كردستان على وجه الخصوص”.

وتناول الاجتماع بحرص “العبء المالي والأمني والصحي الثقيل على العراق وإقليم كردستان”، مؤكدا “مساندة إقليم كردستان للخطوات التي تتخذها الحكومة والمؤسسات الدستورية الاتحادية في سبيل حماية أمن واستقرار البلد، وخاصة في مجال تهيئة أجواء مستقرة لعمل ومهام ممثليات الدول الصديقة والبعثات الدولية في العراق”.

كما بحث الاجتماع “الانتخابات التشريعية المبكرة، وعبّر عن دعمه لتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات ناجحة في العراق”.

وتطرق المجتمعون إلى “ملف المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة 140 من الدستور، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار من أجل حل كل مشاكل تلك المناطق والحفاظ على حقوق المكونات جميعًا وضمان جو ملائم للتعايش فيها”.

وعبّر الاجتماع عن “تأييده للاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار وإعادة النازحين إليه، كما رفض كل محاولات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها وطالب الحكومة الاتحادية بتوفير آلية تضمن الأمن والأمان في تلك المناطق”. وجرى في جانب آخر من الاجتماع، بحسب البيان، “بحث خطوات الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وأبدى الاجتماع دعمه لجهود وخطوات الجانبين لإيجاد حل نهائي للمشاكل والمسائل العالقة بما يضمن الحقوق والاستحقاقات الدستورية لمواطني إقليم كردستان والعراق بصورة عامة”.