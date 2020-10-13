كتاب شكر للخير والبركة الثقافية من وزارة العمل لجهودها في المجال الثقافي والانساني

وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في التاسع والعشرين من شهر أيلول الماضي كتاب شكر وتقدير الى خمس منظمات مجتمع مدني من ضمنها جمعية الخير والبركة الثقافية لجهودها في التعاون ودعم برامج الوزارة في بغداد والمحافظات.

ويأتي كتاب الشكر والتقدير تثمينا لجهود الجمعية المتميزة في الفترة الماضية وبالذات فترة الحظر والجائحة التي مرت صعبة على البلاد والعباد.

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي وجه كتاب شكر وتقدير الى منظمات المجتمع المدني التي نشطت في المجال الانساني بالأشهر الماضية وكانت جمعية الخير والبركة في مقدمة قائمة المنظمات الناشطة التي حازت الشكر والتقدير بشكل رسمي.

وتأتي هذه النتائج تتويجا لعمل الجمعية والقائمين عليها والمتطوعين للعمل معها من الشباب الواعي.

المكتب الاعلامي

١٣ / ١٠ / ٢٠٢١