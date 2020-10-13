كندا حنا تعود إلى عالم السينما بـ «أنت جريح»

تعود الفنانة السورية كندا حنا من جديد إلى عالم السينما، بعد انضمامها لفيلم «أنت جريح»، وهو من إخراج ناجي طعمي، وتأليف قمر الزمان علوش.

ويشارك في الفيلم نخبة من نجوم الدراما السورية تم إعلان بعضهم كالفنانة نادين خوري، والفنان توفيق اسكندر.

وتدور قصة الفيلم حول معنى كلمة «الحياة» وما تحمله من قيمٍ مختلفة ومتنوعة، وما تحتاجه من قوّة، وما تمنحه من مشاعر مختلفة تتراوح بين الحبّ وأشياء أخرى، لتكون فكرة الفيلم حول المعركة القائمة مع الذات أولا منطلقة من خلالها إلى كل ما يحيط بالإنسان.

وسيكون دور حنا في الفيلم هو شخصية سيدة طامحة إلى الحقيقة، والصدق في هذا الزمن، لتضعها الظروف أمام منعطفات عدة، لكن الحيرة لا تجد مسلكاً إليها عند مفترقات المحطات.