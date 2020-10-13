مجلس القضاء الأعلى يفتتح داراً للقضاء في ناحية سليمان بيك

بغداد / إعلام القضاء

بالتعاون مع مجلس محافظة صلاح الدين افتتحت رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية مبنى دار القضاء في ناحية سليمان بيك.

وافاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن”الافتتاح تم بإشراف رئيس محكمة استئناف صلاح الدين القاضي عبد مشحن الدليمي وتضم البناية محاكم البداءة والاحوال الشخصية والجنح والتحقيق”. حيث سيقدم المبنى القضائي خدمة كبيرة لاهالي سليمان بيك في انجاز الدعاوى القضائية وكذلك معاملات المواطنين تحقيقاً للاهداف المرسومة من قبل مجلس القضاء الأعلى الكامنة بتقديم الخدمة القضائية للمواطنين.