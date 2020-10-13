محمد فضل شاكر يدخل القفص الذهبي مع كاترينا مراد

احتفل الفنان محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، بزفافه إلى مواطنته كاترينا مراد ، بحفل اقتصر على حضور بعض أفراد العائلتين وأقرب الأصدقاء، مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأقيم الحفل في أحد الفنادق الكبرى مساء يوم الاثنين الموافق 12/10/2020 ، في احد فنادق الدول الخليجية ،من دون حضور الفنان فضل شاكر بسبب عدم تمكنه من السفر لحضور حفل الزواج.

وغرد الفنان فضل شكر بالتهنئة للعروسين متمنيا لهم حياة سعيدة ارفقها بصورة للعروسين ، كما انهالت التهاني من النجوم العرب تقدمهم الفنان سعد المجرد ووليد سعد والفنانة الفلسطينية بانه والفنانة روان عليان والفنان امير دندن بالإضافة الى كم هائل من التهاني التي انهالت على مواقع التواصل الاجتماعي .

يذكر أن آخر أغاني محمد شاكر كانت ديو غنائياً بعنوان: (حبيبي قلي) مع الفنانة ريما يوسف، صور من خلاله قصة حب رومانسية، بين عاشقين يعيشان في بلدين مختلفين بسبب جائحة كورونا.