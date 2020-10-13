مقترح لتأسيس شركة نفط كوردستان .. لإدارة شؤون الاستخراج والتصدير

اقترح وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار، تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في إقليم كوردستان، فيما أشار إلى أن هناك تفاهمات بين حكومتي المركز والإقليم بشأن السياسة النفطية.

وقال عبد الجبار للوكالة الرسمية العراقية للأنباء ، إن توجهات مفاوض حكومة إقليم كوردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية للتوصل الى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم.

وأضاف أنه قدم مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة.

وأشار الوزير العراقي الى أن هناك تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الإقليم ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور.

موضحاً ، أن الإقليم يمتلك الروح الايجابية لحل نقاط الخلاف على طبيعة إدارة الحقول النفطية بالإقليم وكميات تصدير النفط الخام للأسواق العالمية، مشيراً الى وجود مؤشرات إيجابية في المباحثات مع الإقليم.

كما لفت الى أن المباحثات تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد، مبيناً أن سياسة وزارة النفط هي إدارة الثروات النفطية سواء كان في الإقليم أو المحافظات المنتجة وفقاً للدستور .