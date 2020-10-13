وفد وزارة البيشمركة يتوجه غداً إلى بغداد

من المقرر أن يتوجه وفد رفيع من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم غد الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد.

ووفق المعلومات الواردة فإن وفد وزارة البيشمركة سيجتمع غداً بكبار مسؤولي وزارة الدفاع العراقية، وذلك في مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد.

وفد وزارة البيشمركة يضم كلاً من رئيس اركان البيشمركة الفريق جمال إيمينكي، وأمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، وعدداً من كبار مسؤولي الوزارة.

وسيبحث الوفد، وضع النقاط المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي وإجراء العمليات المشتركة في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

بدوره ، أفاد أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، أن المحادثات بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية ستشمل 3 مواضيع رئيسية، الأول إنشاء مركز التنسيق المشترك بين ضباط الوزارتين، ثانياً إنشاء خطوط دفاعية مشتركة، والموضوع الثالث هو شن عمليات عسكرية مشتركة ضد داعش. لافتاً إلى أن هذه الأمور كلها ستكون ضمن حدود محافظات كركوك، ديالى ونينوى.

وعقد الطرفان العديد من اللقاءات والمباحثات في هذا السياق سابقاً، وتم تشكيل العديد من اللجان لمتابعة مخرجات تلك اللقاءات.