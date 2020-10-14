التربية تحدد موعداً مبدئياً لبدء العام الدراسي الجديد

حددت وزارة التربية، تشرين الثاني المقبل موعداً مبدئياً لبدء العام الدراسي الجديد بالاعتماد على التعليم المدمج.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية، عن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية فلاح القيسي قوله، انه “من المؤمل أن تتم مناقشة موعد بدء العام الدراسي 2020 – 2021 مع المختصين بالوزارة وخلية الازمة في وزارة الصحة، إذ تم وضع موعد محدد باسبوعين مطلع الشهر المقبل لغاية منتصف الشهر، وسيتم اختيار موعد بدء السنة الدراسية خلال المدة المذكورة حال عدم حدوث أية مشكلة تعترض هذا الموعد من أجل انطلاق السنة الدراسية واستئناف التلاميذ والطلبة مسيرتهم التعليمية”.

واكد القيسي انه “تم الاتفاق على ان يكون التعليم المدمج هو المعتمد للسنة الدراسية، بالاعتماد على فضائية العراق التربوية التابعة للوزارة لكون بثها لا يحتاج الى انترنت وستبث دروساً للطلبة بالمناهج الانسانية الى جانب العلمية، فضلا عن اعتماد التعليم التقليدي للمناهج العلمية حصراً”.

وتابع انه “سيتم التوجيه باعتماد المنصات الالكترونية الى جانب الفضائية التربوية، وتم التنسيق مع منظمة اليونيسيف لافتتاح ثلاث قنوات تلفزيونية تربوية تخصص كل واحدة منها لمرحلة من المراحل الدراسية؛ الاولى للابتدائية والثانية للمتوسطة والثالثة للإعدادية من اجل تغطية البث لجميع المناهج الدراسية”.