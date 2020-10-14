الحلبوسي وبونيو يبحثان زيارة الوفد العراقي إلى باريس الأسبوع المقبل

اعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، ان الاخير بحث مع القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد جان نويل بونيو زيارة الوفد العراقي إلى باريس الأسبوع المقبل.

وقال المكتب في بيان ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد جان نويل بونيو”، مبينا انه “تم بحث تعزيز وتطوير العلاقات المتنامية بين البلدين، ونتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد مؤخرا، والملفات التي سيبحثها وفد الحكومة العراقية خلال الزيارة المقررة إلى باريس الأسبوع المقبل”.

وعبر الحلبوسي عن “حرص العراق على توسيع أفق التعاون، وبناء شراكة ستراتيجية بين البلدين”.

من جهته، أكد القائم بالأعمال الفرنسي رغبة بلاده “بالتعاون الجاد مع العراق، من خلال المشاريع الخدمية التي لها تماس مباشر مع المواطنين، وتلبي احتياجاتهم”.