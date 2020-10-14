الصحة العراقية: لقاح «كورونا» سيتوفر لـ 3 فئات

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم الثلاثاء، أن لقاح «كورونا» سيتوفر لـ 3 فئات في البلاد في حال الحصول عليه.

البدر قال في مقابلة متلفزة: «متى ما أقر أي لقاح لكورونا من قبل منظمة الصحة العالمية سيكون العراق أول من يستورده».

سيف البدر

وأضاف «لا صحة لما جرى الحديث عنه عن اعتماد لقاح خاص بكورونا حتى الآن أو وصول 10 ملايين جرعة منه».

وبيّن البدر، أن «لقاح كورونا سيتوفر لـ 3 فئات عراقية، هي القوات الأمنية والكوادر الطبية وفئات الاختطار ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة، بالقول: «نتوقع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء»، مشيراً إلى أن «تقليل وفيات كورونا وتراجع عدد إصابات كورونا يعود لجهود الكوادر الطبية».