العراق يخفض أجور التعليم الموازي بنسبة 50%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، اليوم الثلاثاء، إعفاء الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 50 % من الأجور الدراسية للسنة الدراسية 2021/2020.

المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي قال في بيان إن «وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتشكل لجنة وزارية عليا لدراسة موضوع التعليم الموازي والنظر بما يخدم الطلبة ويحقق المصلحة العامة ويراعي الواقع الصحي والاقتصادي الذي يمر به البلد ويسعف ظروف الطلبة وعوائلهم في هذا المرحلة».

تابع البيان، أن «توصيات اللجنة عرضت على هيأة الرأي وصوت أعضاؤها بالأغلبية على إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للمراحل الدراسية كافة وبنسبة 50 % من الأجور الدراسية المقررة للسنة الدراسية 2021/2020 حصراً».

ولفت إلى أن «القرار تضمن أيضاً أن تسدد الأجور الدراسية على ثلاث دفعات».