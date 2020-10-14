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العمليات المشتركة تكشف نتائج اجتماعها مع وفد من وزارة البيشمركة

فتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، توضيحا بشأن زيارة وفد البيشمركة إلى بغداد، حيث أعلنت عن المباشرة بفتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل.

وجاء في بيان لقيادة العمليات نشر اليوم، 13 تشرين الأول 2020، ان “قيادة العمليات المشتركة،  استضافت في بغداد الاجتماع الثالث لجنة التنسيق العسكري والعمل الأمني المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية وحرس الأقاليم بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية، واتخاذ الاجراءات  العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات”.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل، وتشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الامنية حسب  قواطع العمليات والمحاور  وأعداد خارطة طريق  للتعامل معها “.

وتابع أنه “تم الاتفاق أيضا على المباشرة في العمل الأمني والعسكري لقاطع ديالى لانشاء مركز  التنسيق الامني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات ونقاط الاتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية مشتركة  ضد الأرهاب والجريمة “.

ر.إ

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