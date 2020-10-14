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الكاظمي يبحث مع “توتال” الفرنسية استثمار الغاز المصاحب في توليد الكهرباء

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” النفطية الفرنسية باتريك بويانيه، الثلاثاء، استثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية، في حين أبدى الأخير استعداد شركته للاستثمار في العراق.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه والوفد المرافق له بحضور وزير النفط احسان عبد الجبار”.

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحثَ سبل تطوير الشراكة والتعاون مع شركة توتال الفرنسية في مجال النفط والغاز، واستثمار الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية”.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، وفقاً للبيان، “استعداد الشركة للاستثمار في العراق في المجالات النفطية المتعددة”.

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