المتحدث باسم الكاظمي: السقف الزمني لتنفيذ الورقة البيضاء يمتد من ثلاث لخمس سنوات

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، الثلاثاء، ان السقف الزمني لتنفيذ الورقة البيضاء يمتد من ثلاث لخمس سنوات، فيما اشار الى ان أحد مفردات اتفاق سنجار البحث عن الناجيات من الإيزيديات أو الشبكيات أو التركمانيات.

وقال ملا طلال خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان “الورقة البيضاء تعتبر تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية”، مبينا ان “السقف الزمني للورقة البيضاء يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتنفيذها”.

واضاف ان “الورقة البيضاء تعد أساساً للحكومات المقبلة”، مشيرا الى ان “مهمة الحكومة الحالية تتمثل بالتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة”.

وبشأن اتفاق سنجار، اكد ملا طلال ان “أحد مفردات اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار البحث عن الناجيات من الإيزيديات أو الشبكيات أو التركمانيات”، لافتا الى ان “هناك تعاون استخباري مع دول الجوار لإعادة أكبر عدد من المخطوفات”.

الى ذلك، قال ملا طلال إن “الكاظمي سيقوم في الأسبوع المقبل بجولة إلى الاتحاد الأوربي”.