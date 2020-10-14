المدير الجديد لشركة دايو الكورية: سنمضي قدمًا بميناء الفاو

أعلنت شركة الموانئ العراقية، أمس الثلاثاء، أن شركة دايو الكورية اختارت مديرًا فنيًا بديلًا عن مديرها السابق المتوفى.

وقال المدير الجديد لشركة دايو إن الشركة ستمضي قدمًا في تنفيذ مشروع ميناء الفاو والتعاقد على المشاريع المتفق عليها مع وزارة النقل. ولا تزال التحقيقات الأمنية مستمرة للكشف عن ملابسات حادث موت المدير السابق للشركة الكورية والتأكد فيما إذا كان انتحارًا أو قتل بحادث جنائي.

ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة النقل، استمرار العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة بدون توقف.

وقالت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل في بيان “استمرار الاعمال في ميناء الفاو الكبير من خلال وصول باخرة لنقل الأحجار الكلسية المستخدمة بعمليات الدفن في حوض الميناء الأمر الذي يؤكد استمرار عملية تنفيذه وفق المدد الزمنية المحددة”.

وعملت ملاكات قسم السيطرة والتوجيه البحري التابع للشركة على استقبال الباخرة‏(Cy Atlantic) وإرشادها إلى مدخل كاسر الأمواج الخاص بالميناء .

وأشار مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي، إلى “توجيه من وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي باستمرار سير الأعمال في ميناء الفاو الكبير ودحض كل الشائعات التي أدعت توقف الأعمال فيه”.