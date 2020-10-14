بغداد تعلن الإطاحة بمعاون الزرقاوي

اعلنت وكالة الاستخبارات، امس الثلاثاء، القبض على أحد معاوني زعيم تنظيم القاعدة ابو مصعب الزرقاوي، بعملية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (المدى)، إن “مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد معاوني ابو مصعب الزرقاوي في منطقة حي الرفاق ببغداد”.

واضاف البيان أن “عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم له بعد متابعة من محافظة ديالى وإلقاء القبض عليه في محافظة بغداد، كونه مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل بما يسمى (مفارز الاغتيالات) ولاية ديالى قاطع هبهب”. وبين أنه “من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية مع عصابات القاعدة وداعش من خلال نصب سيطرات وهمية للاغتيالات وتهجير المواطنين في ناحية هبهب بدوافع طائفية قبل عمليات التحرير”، لافتا إلى أنه “تم تدوين أقواله وتسليمه الى جهة الطلب بموجب وصل استلام أصولي”. يذكر أن الزرقاوي قتل في غارة جوية أميركية قرب بعقوبة (مركز محافظة ديالى عام 2006)، وتحولت الجماعة التي كان يقودها إلى ما يعرف بتنظيم داعش، الذي هيمن على مساحات كبيرة في العراق وسوريا عام 2014.