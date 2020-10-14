بلجيكا تعيد “دي بروين” الى ناديه

علن المنتخب البلجيكي إن لاعب الوسط “كيفين دي بروين” سيعود الى ناديه مانشستر سيتي عقب أنسحابه من تشكيلة بلجيكا التي تواجه أيسلندا يوم الأربعاء في دوري الأمم الأوروبية بسبب أصابة غير محددة.

و يشار الى استبدال دي بروين البالغ من العمر 29عاماً في الشوط الثاني خلال خسارة بلجيكا 2-1 أمام إنجلترا في دوري الأمم بملعب ويمبلي يوم الأحد.

كما صرح منتخب بلجيكا في تغريدة على تويتر بالقول :”عاد كيفن دي بروين إلى ناديه. لن يكون جاهزا بما يكفي لمواجهة أيسلندا”.

في السياق ذاته من المترقب أن يقوم نادي مانشستر سيتي باللعب ضد آرسنال خلال الدوري الأنجليزي الممتاز يوم السبت القادم.