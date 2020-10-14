تأجيل زراعة الثيل الشتوي تنقل مباراة إفتتاح الدوري الممتاز من ملعب الكوت الى الشعب الدولي

كشف المدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة، حسين الخرساني، اليوم الاربعاء (14 تشرين الاول 2020)، عن نقل مباراة فريقه في افتتاح دوري الكرة الممتاز بالجولة الاولى أمام الزوراء الى ملعب الشعب الدولي بدلا من الكوت.

وقال الخرساني في حديث إن “وزارة الشباب والرياضة قررت تأجيل زراعة الثيل الشتوي الى شهر تشرين الثاني بدلا من الاول وذلك لفسح المجال امام لقاء افتتاح دوري الكرة الممتاز بين الزوراء والجوية”.

واضاف أن “فريق الشرطة سيلعب الجولة الاولى والثانية في ملعب الشعب الدولي وبعدها سيكون ملعبه المفترض هو ملعب الكوت الاولمبي”.