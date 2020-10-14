صندوق الإسكان يعلن المباشرة باستقبال الطلبات الخاصة بتعديل مدة القرض

اعلن صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة باستقبال الطلبات الخاصة بتعديل مدة القرض.

وقال الصندوق وفقاً لوكالة الانباء العراقية، إن “الصندوق باشر باستقبال الطلبات الخاصة بتعديل مدة القرض المتعلقة بمبادرة البنك المركزي”، لافتا إلى أن “مدة عقد القرض أصبحت 15 عاما بدلا من 10 أعوام”.

ودعا الصندوق المقترضين إلى “تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق لغرض إجراء التسوية الحسابية وتعديل مبلغ القسط الشهري الجديد وجلب نسخة من السند المحجوز والعقد الموقع مع الصندوق”.