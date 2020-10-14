عضو اللجنة المالية هوشيار عبدالله يقترح تحويل بنود الورقة البيضاء إلى مسودة قانون يحمل…

اسم قانون اصلاح الوضع المالي

اقترح عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله تحويل بنود الورقة البيضاء إلى مسودة قانون يحمل اسم قانون اصلاح الوضع المالي، مبيناً أنها تستحق الدعم والتأييد .

وقال في تغريدتين نشرهما اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” قرأتُ الورقة البيضاء المطروحة من قبل الحكومة ووزارة المالية الاتحادية لإصلاح الوضع المالي، أرى أنها تستحق الدعم والتأييد من حيث تشخيصها للمشاكل في بنية الاقتصاد العراقي وتقديم الحلول المناسبة لها، يجب على كل انسان وطني أن يدعم تطبيقها “.

وأضاف عبدالله :” أقترح على الحكومة ووزارة المالية تحويل بنود الورقة البيضاء إلى مسودة قانون يحمل اسم قانون اصلاح الوضع المالي لإعطائها طابعاً إلزاميا، وعلى الرئاسات الثلاث التنسيق العاجل لتحويلها إلى مسودة قانون لأن هذه الإصلاحات لاتحتمل التأخير وتستحق جعلها أكثر نضجاً من خلال قانون خاص “.