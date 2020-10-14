مع تقليل نسبة الاستقطاع .. متحدث حكومة إقليم كوردستان : بدء توزيع الرواتب من الغد

أعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاربعاء، الشروع بتوزيع رواتب سبتمبر/أيلول الماضي اعتبارا من يوم غد الخميس.

د. جوتيار عادل قال في مؤتمر صحفي ، عقب اجتماع للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا ، في العاصمة اربيل ” غدا سنبدأ بتوزيع الرواتب” على الموظفين والعاملين في القطاع العام.

موضحاً ” يتعين ان ننسجم مع جدول توزيع الرواتب في بغداد ولهذا قررنا ان نصرف راتب الشهر التاسع (أيلول)، وهذا مجرد اجراء اداري لا أكثر”.

بالتزامن ، اعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم ، تقليل نسبة الاستقطاعات في رواتب الموظفين ، كما جاء في بيان مقتضب للوزارة والذي أشار الى أن الاستقطاع سيكون 18‎%‎ في هذا الشهر بعد أن كان 21‎%‎ خلال الشهرين الماضيين.

ويأتي اعلان البدء بتوزيع الرواتب ، بعد اعلان وزارة المالية الاتحادية، اليوم الاربعاء، ارسالها مبلغ 320 مليار دينار كجزء من التزام الحكومة الاتحادية بخصوص رواتب الموظفين في إقليم كوردستان.

وتدفع بغداد هذا المبلغ كجزء من رواتب موظفي القطاع العام في اقليم كوردستان فيما تكمل حكومة الاقليم الجزء المتبقي منه من وارداتها.