ميليشيات أنقرة تفرض إتاوة على كل شجرة زيتون في عفرين

تستمر الميليشيات المسلحة الموالية للجيش التركي في عفرين بغربي كوردستان (شمال سوريا) بفرض الإتاوات على المواطنين الكورد، وسط استياء كبير من الأهالي.

وقال الناشط الإعلامي روهات محمد من عفرين إن «مسلحي ميليشيا الحمزات يفرضون الإتاوات على موسم الزيتون في قريتي خلنيرة وكفرشيلة في ريف مدينة عفرين، وسط استياء كبير من الأهالي».

وأضاف أن «مسلحي ميليشيا الحمزات يفرضون على كل شجرة مثمرة دولارين والشجرة غير المثمرة دولاراً واحداً، أمام أنظار السلطات التركية في القريتين المذكورتين».

وكانت منظمة حقوق الإنسان في عفرين قالت إن ميليشيات أنقرة قطعت أكثر من مليون و325 ألف شجرة في عفرين منذ سيطرتها على المنطقة.