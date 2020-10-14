نائب: اتفاق بغداد واربيل بشأن سنجار يتنافى مع الدستور

اكد النائب عن محافظة نينوى عباس الشبكي، الثلاثاء، ان اتفاق حكومتي بغداد واربيل بشأن قضاء سنجار يتنافى مع المواد الدستورية.

وقال الشبكي في تصريح ان “المادة 140 من الدستور تنص على ان مناطق كركوك وسهل نينوى مناطق ادارية تابعة لمحافظة نينوى”، لافتا الى ان “اتفاق سنجار لم يتم عبر الاتفاق مع جميع المكونات ويجب اعادة صياغته من جديد”.

واضاف ان “اتفاق بغداد واربيل يتنافى مع الدستور والمادة 140″، مبينا ان “عناصر الحشد الشعبي المتواجدة في سنجار هي من حررت القضاء من عصابات داعش الارهابية”.

وتابع ان “امريكا تتدخل في سهل نينوى ومسألة اطلاق الصواريخ دبرت لاتهام الحشد الشعبي”، داعيا “مجلس النواب لاتخاذ خطوات عاجلة للعودة عن هذا القرار غير الدستوري”.

ووصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، امس الاثنين، الاتفاق بين حكومتي بغداد واربيل بشأن قضاء سنجار بانه مفاجئ وركيك.