وزير الخارجية الأميركية يدلي بأول تعليق على ’’هدنة’’ وقف إستهداف البعثات في العراق

أدلى وزير الخارجية الاميركي مارك بومبيو ، الاربعاء 14-10-2020، بأول تعليق على ما اعلنته فصائل عراقية من ’’هدنة’’ لوقف استهداف البعثات.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده في وشانطن ان “هناك من يحاول أن يستهدف العراقيين والدبلوماسيين الاميركيين لوقف هذا الدعم ورغم ذلك نحن مستمرون بدعم العراق سياسياً واقتصادياً ودعم حريته والعراقيون يعرفون من هي القوى الخيرة في الشرق الاوسط”.

واضاف إن “الولايات المتحدة سعيدة لفعل العراقيين المزيد لحماية السفارة الأمريكية ببغداد”.

وبعد تواتر الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة الأميركية لأشهر، اضافة الى استهداف قواعد عسكرية تضم أميركيين وأرتالا للتحالف الدولي، هددت الولايات المتحدة الشهر الماضي بإغلاق سفارتها، وهو ما رأت فيه أوساط عراقية مقدمة لشن ضربات جوية على الفصائل المسلحة التي التي تتهمها واشنطن بتنفيذ تلك الهجمات.

ومؤخرا، أصدرت مجموعة فصائل تطلق على نفسها اسم “الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية” بيانا أعلنت فيه أنها ستعلق الهجمات مقابل خطة واضحة لرحيل القوات الأميركية.

بعدها طالبت واشنطن الفصائل العراقية بتسليم أسلحتها للحكومة في بغداد، مشيرة إلى أن الهجمات تجعل محاولات الحكومة لاجتذاب الاستثمار الدولي عرضة للخطر، بحسب الخارجية الأميركية.