وزير الخارجية من القاهرة: لقاءات قريبة تتناول قطاعات النفط وإعادة الإعمار

قال وزير الخارجية فؤاد حسين، إن الاجتماع الثلاثي بين مصر والعراق والأردن ناقش آلية استمرار الأعمال المشتركة وتهيئة الأجندة لاجتماع القادة المقبل.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية المصرية بالقاهرة امس، أن الاجتماع تطرق إلى مشروعات الطاقة وإعادة الإعمار وكيفية الاستفادة من الشركات المصرية.

وأكد الوزير خلال المؤتمر على “التنسيق لاجتماعات ثلاثية قريبة بين الوزراء المعنيين في الدول الثلاث في قطاعات النفط وإعادة الإعمار”، وأكد أن موقف الحكومة العراقية مع الحوار لحل كافة المشكلات. وبحث الاجتماع الاتفاقيات التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في آب الماضي، وتعزيزًا للشراكة الفاعلة في إطار آلية التنسيق الثلاثي بين الدول الثلاث، وسعيًا لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الستراتيجي بين البلدان الثلاثة، على الصُعد الاقتصادية والإنمائية والسياسية والأمنية والثقافية وغيرها.

وخلال قمة ثلاثية عقدت في عمان نهاية آب الماضي، برئاسة الملك عبد الله الثاني، وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد القادة أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فايروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

ووجه القادة الوزراء المعنيين إلى التركيز على القطاعات الصحية والطبية والتعليم والطاقة والتجارة البينية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة فايروس كورونا المستجد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة.

وكلف القادة وزراء الخارجية بوضع المهام المُناطة بالسكرتارية التنفيذية، بما يشمل مهام التحضير لاجتماعات القمم الثلاثية والوزارية ومتابعة مخرجاتها، ورفع التقارير اللازمة لاجتماعات القادة.