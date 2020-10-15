الإقليم ينفي التوجه لإعادة حظر التجوال

دعا وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان، سامان برزنجي، أمس، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا.

وقال برزنجي، في مؤتمر صحفي، إن “اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في إقليم كردستان، ستجتمع هذا اليوم، لمناقشة الاجراءات الصحية لمواجهة انتشار الفايروس، وليس لديها نية لإعادة فرض حظر التجوال والعزل الصحي في عموم محافظات الإقليم”.

وأضاف أن “اللجنة ستصدر قرارات جديدة بشأن تشديد الاجراءات الوقائية في المناطق المزدحمة والدوائر الحكومية والمدارس والكليات والمعاهد”.

وتابع أن “الإقليم يتجه نحو فصل الشتاء الخطير جداً، والذي تزداد فيه انتشار الفيروسات الأخرى”، مطالباً المواطنين “بارتداء الكمامات واتباع نظام الحماية الشخصية “.