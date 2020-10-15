الرئيس بارزاني يجدد دعمه لحكومة الكاظمي واتفاق سنجار خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق …

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

ووفق بيان لمكتب الرئيس بارزاني، فقد جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق، وكذلك تداعيات وباء «كورونا» على الحياة العامة في إقليم كوردستان والعراق. كما تم تسليط الضوء على التهديدات الإرهابية والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان.

وأضاف البيان، أن السفير البريطاني لدى العراق عبّر عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان حول تطبيع الأوضاع في شنگال، معرباً عن أمله في تنفيذه.

وحيال ذات الموضوع، جدد الرئيس بارزاني دعمه لحكومة مصطفى الكاظمي والاتفاق المتعلق بشنگال، مشدداً على ضرورة إزالة التحديات التي تواجه تنفيذ ذلك الاتفاق وعودة النازحين.

كما كانت الانتخابات المقبلة في العراق محوراً آخراً في اللقاء.