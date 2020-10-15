العراق يتخطى الـ10 آلاف وفاة بكورونا.. وروسيا تسجل ثاني لقاح

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 3857 إصابة جديدة، منها 3188 حالة شفاء، و51 وفاة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنها أجرت 20539 فحصًا مختبريًا لفايروس كورونا ليبلغ عدد الفحوصات الكلية 2548753 فحصًا.

ووصل العدد الكلي للإصابات بفايروس كورونا في العراق حتى الآن إلى 413215 إصابة بينها 347396 شفاء و10021 وفاة.

ويتلقى 55180 مصابا العلاج في المستشفيات بينهم 501 في العناية المركزة.

الى ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، تسجيل لقاح ثان ضد فايروس كورونا، طوره مركز فيكتور الحكومي الروسي لعلم الفايروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وهنأ بوتين خلال اجتماع للحكومة نقله التلفزيون الرسمي، العلماء على الموافقة على اللقاح الجديد، الذي استكمل المراحل المبكرة من التجارب البشرية الشهر الماضي. وقال “يجب علينا زيادة إنتاج اللقاحين الأول والثاني”.

وأضاف “نواصل التعاون مع شركائنا الأجانب وسنروج للقاحنا في الخارج”.