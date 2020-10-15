العمليات المشتركة تستعرض اتفاق التطبيع والاستقرار مع وفد من أهالي شنگال

عقدت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، اليوم الخميس ، اجتماعا مع اهالي شنگال (سنجار) لاستعراض اتفاق التطبيع والاستقرار في المدينة ، والتأكيد على التعاون مع القوات الامنية.

بيان للقيادة ، ، قال ان “اجتماعا عقد في مقر القيادة ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل جهاز الامن الوطني وممثل مستشار الامن الوطني، مع وفد يمثل اهالي قضاء سنجار”.

واضاف البيان ، ان ” الاجتماع ناقش طلبات الاهالي واستعراض تنفيذ الاتفاق الحكومي في اعادة الاستقرار من الجوانب الإدارية والامنية، فضلا عن إعادة الاعمار ومراعاة عوائل الشهداء وضحايا الارهاب والتاكيد على التعاون التام مع القوات الامنية”.

وكان كل من أربيل وبغداد قد توصلتا الى اتفاق ” تأريخي” بشأن تطبيع الأوضاع في شنگال وإعادة الامن والاستقرار الى المدينة ، وإخراج الجماعات المسلحة منها ، تمهيداً لاعادة الآف النازحين اليها ، وحظي الاتفاق بمباركة دولية .