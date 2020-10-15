القبض على منتحل صفة “رجل دين”

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، أمس الأربعاء إلقاء القبض على متهم انتحل صفة رجل دين، وقيادي في الحشد الشعبي، بمحافظة النجف.

وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف الأشرف في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المتهمين والمطلوب وفق القرار 160 لسنة 1983 لقيامه بانتحال صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي”.

وأضاف البيان، أن “عملية إلقاء القبض، تمت بعد تشكيل فريق مختص واستحصال الموافقات القضائية، ونصب كمين محكم له، والقبض عليه في مركز محافظة النجف الأشرف”.

وأشار البيان إلى أن المتهم “اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه، بانتحاله الصفتين أعلاه وقيامه، بابتزاز والنصب والاحتيال على العديد من المواطنين ورجال الأعمال والتجار بمحافظات مختلفة من البلاد”، لافتاً إلى أن “المتهم تم تدوين أقواله وإحالته الى جهة الطلب”.