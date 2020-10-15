المونيتر: تخفيف القبضة الأمنية في المناطق المحررة يهدد بظهور أصدقاء التنظيم

ترجمة/ حامد أحمد

تستمر عمليات القاء قبض على مشتبه بهم من مسلحي داعش منذ بداية شهر تشرين الاول الحالي في اجزاء من مناطق جنوبي محافظة كركوك، وذلك وسط تقارير اشارت الى تنفيذ طائرات التحالف ضربات جوية ضد مواقع للتنظيم.

من جانب آخر ذكرت خلية الاعلام الامني انه بتاريخ 5 تشرين الاول الحالي نفذ مسلحو تنظيم داعش هجوما على الشرطة الاتحادية في الحويجة، في الجزء الجنوبي الغربي من المنطقة تسبب بمقتل اربعة منتسبين وجرح ثلاثة آخرين بضمنهم ضابط .

مدير بلدية منطقة الزاب في الحويجة جنوب كركوك ذكر في تصريح صحفي له بتاريخ 4 تشرين الحالي عن قيام قوات الجيش العراقي بعمليات القاء قبض على مشتبه بهم، مشيرا اطلاق سراح من لا يثبت عليه شيء بعد فترة وجيزة .

مسؤول امني محلي كشف للمونيتر في 8 تشرين الحالي عن القاء القبض على كثير من المشتبه بهم قرب الحويجة. وقال ان هذه العملية لها علاقة بحادث تفجير وقع في المنطقة دون اعطاء تفاصيل اضافية، مشيرا الى ان “القوات الامنية تعمل وفق القانون في منطقة كركوك .”

هذه المنطقة تقع بالقرب من مناطق جبال حمرين ومكحول التي يكثر فيها نشاط خلايا داعش مع حدود محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك من الشرق .

بتاريخ 7 تشرين الحالي اعلنت وكالة الاستخبارات في بيان لها عن قيام استخبارات الشرطة الاتحادية بالقاء القبض على مفتي ما يسمى بولاية كركوك في منطقة الرشاد القريبة من الحويجة. واشارت وكالة الاستخبارات في بيانها الى ان الملقى القبض عليه هو من عائلة داعشية ولديه اثنان من اخوته وابن عمه ضمن صفوف داعش، وان شقيقته هي زوجة أحد آمري داعش في ولاية كركوك .

مراسلة المونيتر، شيلي كيتلسون، تقول في تقريرها ان المتحدث السابق باسم التحالف الدولي، مايلز كاغينز، كان يؤكد خلال الاشهر الاخيرة انه رغم الهجمات المتكررة وتواجد خلايا لداعش في العراق، فانه لا يمكن لذلك ان يمثل عودة حقيقية” لداعش .

وكانت خلية الازمة قد أوردت خبر قيام طائرات التحالف الدولي بتنفيذ عدة ضربات جوية ضد داعش في منطقة جبال مكحول قرب الحويجة بتاريخ 5 تشرين الحالي .

مصدر محلي في منطقة صلاح الدين رفض الكشف عن اسمه قال للمونيتر: “بدأ داعش ينشط مؤخرا في مناطق الحويجة وجنوبي كركوك وداقوق وكذلك المنطقة الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين وعلى الطريق العام الرابط بين الموصل وصلاح الدين من جهة سلسلة جبال مكحول .”

واضاف المصدر قائلا “الاسبوع الماضي تسلل عدد من مسلحي داعش عبر نهر دجلة لمنطقة الدور في صلاح الدين، حيث تمت مواجهتهم من قبل قوات اللواء التاسع حشد شعبي .”

وتقول المراسلة كيتلسون انها كانت من بين صحفيين دوليين قلة حضروا عمليات تحرير الحويجة وبعض القرى المجاورة في اوائل تشرين الاول عام 2017، مشيرة الى انها رافقت لواء علي الاكبر من قوات الحشد وكانت حاضرة عند قيام قوات اللواء باسترجاع اجزاء من مركز المدينة مع قرية .

مع بداية هذا العام التحق مقاتلون عشائريون من مناطق جنوب غرب كركوك بصفوف الحشد في تلك المنطقة ليقوموا بعمليات مشتركة لمنع مسلحي داعش من الظهور من جديد وذلك بعد سلسلة هجمات نفذها داعش في اسابيع سابقة .

وتشير المونيتر الى ان هناك مشكلة اخرى قد تؤثر مستقبلا على الامن في المنطقة ويتعلق ذلك ببعض المنتمين السابقين والحاليين لداعش من المنطقة والذين يعتقد بانهم متواجدون الآن في مخيم معتقل الهول عبر الحدود في سوريا. آلاف من العراقيين من عوائل داعش ما يزالون في المعسكر. واعلنت القوات الديمقراطية السورية مؤخرا انه سيتم تحرير السوريين من المخيم. ولم يحددوا مصير العراقيين.

ومع الاخذ بنظر الاعتبار المشاكل الامنية القائمة في منطقة جبال حمرين والتقليص الجاري لقوات التحالف في البلد مع تسليمها هذا العام عدة قواعد عسكرية كانت تتواجد فيها لمسؤولية القوات العراقية، فقد تحصل هناك مخاطر امنية مرتبطة بعودة أي فرد محلي كان قد قضى السنوات الاخيرة مع التنظيم الارهابي والذي قد يكون متأثرا بفكر التنظيم ان لم يكن عضوا بالتنظيم اصلا.

عن المونيتر

بقلم شيلي كيتلسون