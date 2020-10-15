توضيح من المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان

أصدرت حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، توضيحاً بصدد مقترح طرحه مسؤول في بغداد حول إدارة قطاع النفط والغاز في الإقليم.

الدكتور جوتيار عادل، المتحدث باسم الحكومة قال في بيان : «تناولت تقارير صحفية، نُشرت في الفترة الأخيرة، مقترحاً طرحه مسؤول كبير في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن الإدارة المستقبلية لمجال النفط والغاز في إقليم كوردستان».

وأضاف «إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن هذه التقارير لن تصرف اهتمام حكومة إقليم كوردستان عن أولوياتها في المباحثات المتواصلة والبناءة مع الحكومة الاتحادية، فإن تركيزنا يبقى مُنصباً على إيجاد حلول عملية وقانونية بشأن قطاع النفط والغاز، وبما يضمن حقوق شعب إقليم كوردستان والعراق».

وأردف الدكتور عادل بالقول: «نجدد التأكيد على أن حلول كهذه يجب أن تكون في إطار الدستور من أجل توزيع عادل ومنصف لواردات النفط والغاز في العراق، الأمر الذي سيسهم في إرساء أساس صلب للتعاون والشراكة الحقيقية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبما يصب في المصلحة العامة لمواطني كوردستان وعموم العراق».