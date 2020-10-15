خبر صادم لجماهير ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو

لا صوت يعلو في مباريات كرة القدم في العالم كله، على صوت مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني، الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي تجمع كل عام مرتين بين العملاقين ريـال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة.

وتوج ريـال مدريد في الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني على حساب برشلونة الذي كان يحتفظ قبلها باللقب لعامين متتاليين، فيما ودع البارسا الموسم خالي الوفاض بعدما خرج كذلك من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني.

ودائماً ما تحظى مباريات الكلاسيكو أو كلاسيكو الأرض، وكلاسيكو الكرة الأرضية، بحضور جماهيري مكثف من قبل عشاق الناديين في إسبانيا والعالم، الذين يحجزون هذه المباراة قبلها بوقت طويل، ولكن يبدو أن أحلام الجماهير في متابعة الكلاسيكو في الموسم الجاري من قلب المدرجات باتت مستحيلة.

ووجهت الحكومة الإسبانية صدمة قوية لجمهور الناديين بعدما أعلنت رسمياً اليوم الخميس، بأن مباراة الكلاسيكو في ذهاب الدوري الإسباني للموسم الجديد 2020/2021، والمقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ستقام بدون جمهور.