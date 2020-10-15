خبير أمني: لا يمكن القضاء على داعش دون التنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية

أكد الخبير الأمني أعياد طوفان، اليوم الأربعاء، عدم إمكانية القضاء على تنظيم داعش الإرهابي دون وجود تنسيق بين قوات البيشمركة، والقوات العراقية الأخرى.

وأوضح طوفان أن «تنظيم داعش قد استغل عدم وجود هكذا تنسيق وركز نشاطه في المناطق المتنازع عليها، وتحديداً في المناطق الرابطة بين الحدود الإدارية لإقليم كورستان وما خارجها لعدم وجود قوات فيها، سواء من البيشمركة أو القوات العراقية، ما يعني أنها أشبه بالأرض الحرام، بحسب التسمية العسكرية».

أعياد طوفان

لافتاً إلى أن «التنسيق بين الجانبين من شأنه أن يطهر تلك المناطق ويؤدي لدخول القوات المشتركة إليها لتطهيرها والسيطرة عليها، ما يمنع وقوع هجمات من قبل داعش سواء على قوات البيشمركة أو القوات العراقية».